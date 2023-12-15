Fenerbahçe\'de topa tutulan Jesus\'a Arabistan\'ı kasıp kavuruyor

Ender Kervancıoğlu:

Yaşlı olduğu içinmi bilmiyorum,bizim fatih terim gibi ülkesi dışında pek rağbet görmüyor. Premier lig yada La Liganın önemli takımlarını çalıştırabilirdi. Ama özgüvenli ve başarılı teknik direktör. Benfica ile Avrupa liginde iki kez finale çıktı. Birinde fenerbahçeyi eleyerek çıktı.