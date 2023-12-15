18:10 • •
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında Jorge Jesus'un yönettiği Al-Hilal sahasında ağırladığı Al-Wehda'yı 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini devam ettirdi.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Saud Abdulhamid ve 80. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Al-Hilal aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti.
Jesus'un takımı Al-Hilal bir sonraki maçında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Wehda ise sahasında Al-Riyadh'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor - Son Dakika