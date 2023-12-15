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Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor

Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta maçında Jorge Jesus'un yönetimindeki Al-Hilal, evinde ağırladığı Al-Wehda'yı 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Al-Hilal'in galibiyet serisi 18 maça çıktı.

15.12.2023 - 20:07,  Güncelleme: 20:13
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında Jorge Jesus'un yönettiği Al-Hilal sahasında ağırladığı Al-Wehda'yı 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini devam ettirdi.

NAMAĞLUP LİDERLER

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Saud Abdulhamid ve 80. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Al-Hilal aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Jesus'un takımı Al-Hilal bir sonraki maçında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Wehda ise sahasında Al-Riyadh'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'da yan bakılmıyor
Fenerbahçe\'de topa tutulan Jesus\'a Arabistan\'ı kasıp kavuruyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ender Kervancıoğlu: Yaşlı olduğu içinmi bilmiyorum,bizim fatih terim gibi ülkesi dışında pek rağbet görmüyor. Premier lig yada La Liganın önemli takımlarını çalıştırabilirdi. Ama özgüvenli ve başarılı teknik direktör. Benfica ile Avrupa liginde iki kez finale çıktı. Birinde fenerbahçeyi eleyerek çıktı. Yanıtla 0 0

Jorge Jesus, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor - Son Dakika
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