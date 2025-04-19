Süper Lig devi Fenerbahçe'nin devre arasında Aston Villa'dan önemli bir bonservis bedeli karşılığında transfet ettiği Brezilyalı stoper Diego Carlos, sakatlık problemi sebebiyle bir türlü formasına kavuşamadı.
Sarı-Lacivertliler, deneyimli stoper için sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen ocak ayında Aston Villa'ya 11.5 milyon euro ödemişti.
32 yaşındaki savunmacı kupadaki Erzurum maçında girdikten 6 dakika sonra sakatlanıp çıktı. Carlos yaklaşık 1 aylık tedavi sonrası iyileşti ancak Mourinho, son 4 resmi karşılaşmada da öğrencisini kadroya almadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)