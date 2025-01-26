Oğuz Aydın\'ın attığı gol ağızları açık bıraktı

Ender Kervancıoğlu:

Kaleci oğuzun şutunda kollarını açmadan zıplıyor. Kolsuz musun be adam. Ben böyle komiklik görmedim. Ondan sonra jeneriklik gol oluyor. Galatasaraya karşı yıldızlaşan onca kaleci var ama bi tanesi fenere karşı yıldızlaşmıyor.