Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler maçın ikinci yarısının ilk 10 dkaikasında bulduğu 3 golle öne 2 farklı üstünlüğü yakaladı.
Fenerbahçe, ikinci yarının ilk dakikasında Göztepe savunmasının hatası sonrası Youssef En-Nesyri ile 1-1'i buldu. Fenerbahçe'de 53. dakikada soldan kazanılan korneri Filip Kostic kullandı. Kostic'in ortasında En-Nesyri bu kez kafayla topu ağlara gönderdi ve takımı 2-1 öne geçirdi.
En-Nesyri'nin gollerinin ardından 55. dakikada ise sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.
İşte o gol;
Son Dakika › Spor › Oğuz Aydın'ın attığı gol ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (22)