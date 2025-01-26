Oğuz Aydın'ın attığı gol ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Oğuz Aydın'ın attığı gol ağızları açık bıraktı

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Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Göztepe karşısında 55. dakikada 3-1 öne geçti. Sarı-lacivertlilere üstünlüğü getiren golleri En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti. Oğuz'un attığı jeneriklik gol karşılaşmaya damga vurdu.

26.01.2025 20:38  Güncelleme: 22:43
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler maçın ikinci yarısının ilk 10 dkaikasında bulduğu 3 golle öne 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

EN-NESYRI'DEN 2 GOL BİRDEN

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk dakikasında Göztepe savunmasının hatası sonrası Youssef En-Nesyri ile 1-1'i buldu. Fenerbahçe'de 53. dakikada soldan kazanılan korneri Filip Kostic kullandı. Kostic'in ortasında En-Nesyri bu kez kafayla topu ağlara gönderdi ve takımı 2-1 öne geçirdi.

Mutlaka izlemeniz lazım: Oğuz Aydın'dan Jeneriklik gol

OĞUZ'DAN JENERLİKLİK GOL

En-Nesyri'nin gollerinin ardından 55. dakikada ise sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.

İşte o gol;

Fenerbahçe'den 10 dakikada tarihi geri dönüş
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe'den 10 dakikada tarihi geri dönüş
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe'den 10 dakikada tarihi geri dönüş
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe'den 10 dakikada tarihi geri dönüş
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe'den 10 dakikada tarihi geri dönüş
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Oğuz Aydın\'ın attığı gol ağızları açık bıraktı

Fenerbahçe, Oğuz Aydın, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuz Aydın'ın attığı gol ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Kaleci oğuzun şutunda kollarını açmadan zıplıyor. Kolsuz musun be adam. Ben böyle komiklik görmedim. Ondan sonra jeneriklik gol oluyor. Galatasaraya karşı yıldızlaşan onca kaleci var ama bi tanesi fenere karşı yıldızlaşmıyor. 14 83 Yanıtla
  • Çelikk:
    Faul den gol attılar ayrıca Göztepe sattı maçı 2. Yarıda Sahada Yok evlere şenlik 16 52 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Penaltısız tertemiz. Kedicikler tek tek pozisyon arayın bakalım :))) 42 9 Yanıtla
    Osman null:
    kuşcuk az kalsın düdüklüyorlardı:) 1 6
  • fatih mazlum:
    Tarihimi puhahahaah..ancak boyle kucuk seylerle mutlu olur şikeciler 14 35 Yanıtla
    Salvador Genç:
    yanık kremi gönderelim mi 5 1
    Ali E:
    sen şikecileri yanlış yerde arıyorsun 4 1
  • Talat Yelbuz:
    YA NE DÖNÜŞÜ TEZGAH GUZEL ILK YARI GOZTEPE ATSIN, IKINCI YARI BIR ISKA FALAN YAPARSINIZ BIZ KAZANIRIZ MUHABBETI 11 31 Yanıtla
    Mustafa Akdeniz:
    Hım fetösaray böyle yapıyormuş demekki amk hırsızları herkesi kendiniz sandınız 1 1
    Salvador Genç:
    yanık kremi istermisin 1 1
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