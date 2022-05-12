Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur! - Son Dakika
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Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!

12.05.2022 00:24

Fenerbahçe, 12 Mayıs 2012'nin yıl dönümüne özel resmi siteden bir açıklama paylaştı. "3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur! On yıl değil, bin yıl geçse de unutmayacağız." ifadelerini kullanan sarı-lacivertliler açıklamasında, "3 Temmuz kumpası, 4 Nisan suikast girişimi gibi 12 Mayıs'ı da ilk günkü duruşuyla hatırlayacak!" dedi.

Fenerbahçe, 12 Mayıs 2012'de Süper Final'de oynanan Galatasaray derbisinde yaşananlara ilişkin bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp, o gün taraftarına yapılanları asla unutulmayacağını vurguladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"SOYUNMA ODASI DAHİL TÜM STADIMIZ GAZA BOĞULMUŞTU"

Devletin tüm kademelerini cebren ve hile ile ele geçirmiş Cumhuriyet tarihinin en kirli terör örgütünün gerçekleştirdiği 12 Mayıs saldırısının üzerinden bugün tam 10 yıl geçti. 12 Mayıs 2012'de, stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından tribünlerimizde ve stadımızın dışında hiçbir gerginlik yokken, Büyük Fenerbahçe taraftarı, dönemin polisi, savcısı, medyasının tüm saldırısına rağmen son maça kadar mücadelesini sürdürmüş takımını gururla alkışlarken; Kadın-erkek, genç-yaşlı, çoluk çocuk demeden masum taraftarlarımızın üzerine acımasızca biber gazı sıkılmış, Fenerbahçelilere coplarla saldırılmış, soyunma odası koridorları da dâhil tüm stadımız gaza boğulmuştu.

Fenerbahçe'den gece yarısı olay '12 Mayıs 2014' paylaşımı: Bin yıl geçse de unutmayacağız
12 Mayıs 2012 - Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası

"12 MAYIS İLK GÜNKÜ DURUŞUYLA HATIRLANACAK"

Karşımızdaki hainler tüm bunları yaparken bir de olayları kendileri başlatmamışçasına taraftarımıza vandal etiketi yapıştırmaya çalıştılar. Kulübümüz, ne o günü ne de o günün görünen görünmeyen rol sahiplerini, masum taraftarımıza saldıran polis üniforması giymiş terör örgütü mensuplarını ve bir tarafta canını korumaya çalışan Fenerbahçe taraftarı varken karşı tarafta kutlama mücadelesi verenleri unutacak; 3 Temmuz kumpası, 4 Nisan suikast girişimi gibi 12 Mayıs'ı da ilk günkü duruşuyla hatırlayacak!

Fenerbahçe'den gece yarısı olay '12 Mayıs 2014' paylaşımı: Bin yıl geçse de unutmayacağız
12 Mayıs 2012 - Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası

"FENERBAHÇE ÇOK YAŞASIN"

Ve FENERBAHÇE haksızca, hukuksuzca, kuralsızca kendisi ile uğraşanlara inat, maruz bırakıldığı zor günleri ve bunu yapanları, camiasının desteği ile tarihe gömmüş, yarınlarına sımsıkı sarılmıştır! Bugün, o kara gecenin 10. yıl dönümünde, Takımı, taraftarı, değerleriyle, 115 yıllık kökleri toprağın en güçlü ve en naif yanı, Umut ve gurur saçan dalları, geleceğin feneri olan renkleriyle FENERBAHÇE ÇOK YAŞASIN…"

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Fenerbahçe, Suikast, 4 Nisan, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den '12 Mayıs 2012' paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur! - Son Dakika


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