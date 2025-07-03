Fenerbahçe\'den 3 Temmuz Hakkında Yeni Paylaşım

Süper Lig devi Fenerbahçe Spor Kulübü, "3 Temmuz"un 14. yılında bir açıklama yayımladı.

FENERBAHÇE'DEN 3 TEMMUZ PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

''3 TEMMUZ KUMPASININ 14. YILI

3 Temmuz 2011'in üzerinden geçen 14. Yıl olan BUGÜN,

FETÖ gölgesine gizlenmiş, Fenerbahçe karşısında yerle yeksan olmuş polis, savcı ve medya mensuplarının kumpasının değil; Fenerbahçe'nin, Başkanıyla, yöneticileriyle, camiasıyla dik duruşunun yıl dönümü!

Karanlık güçlerin alçak saldırılarının değil; Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarıyla kenetlenmesinin yıl dönümü!

İftiralarla Fenerbahçe'yi hedefine koyanların değil; Fenerbahçe'nin doğruluğundan şüphe etmeyenlerin yıl dönümü!

Fenerbahçe'nin alın terine göz dikenlerin değil; kadınıyla çocuğuyla genciyle yaşlısıyla Fenerbahçe'nin emeklerine sonuna kadar sahip çıkanların yıl dönümü!

Ve bugün, Fenerbahçe'nin sadece sahalardaki salonlardaki mücadelesi ile değil; ülkesini tehdit edenlere karşı dik duruşuyla da "dünyanın en büyük spor kulübü" olduğunun kanıtı!

3 Temmuz 2011'in yıldönümünde, bir kez daha vurguluyoruz ki;

Biz ilk gün olduğumuz yerde, gururla, dimdik duruyor; ülkemize hizmet ediyor, milletimize katma değer yaratıyor, gençlere yuva, bayrağımıza nefer, geleceğe fener oluyoruz...

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu yapının izlerini taşıyanlarla mücadelemizin bitmeyeceğini açıklıyoruz.''