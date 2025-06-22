Fenerbahçe\'den 55 milyon euroluk tarihi teklif

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluktan başka bir hedef koymayan Fenerbahçe, Jonathan David'e rekor bir teklifte bulundu.

55 MİLYON EUROLUK REKOR TEKLİF

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Jonathan David'e, menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon euroluk sözlü bir teklif yaptı. Sarı-lacivertliler, bu teklifle David için isteğini menajerine iletti. Kanadalı golcünün ise gelen teklifleri değerlendirmeye alıp en sonunda da tekliflere göre karar vereceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Kanadalı yıldız, 25 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.