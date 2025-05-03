İngiliz devi Chelsea'nin 2023 yazında Leipzig'ten 60 milyon euroya renklerine bağladığı Christopher Nkunku'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
2022'de 80 milyon euro piyasa değerini gören Fransız futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe'nin de olduğu iddia edildi. Christopher Nkunku, Chelsea'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Maviler'in teknik direktörü Enzo Maresca'nın da bu ayrılığa yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Fanatik'te yer alan habere göre, hücumun her bölgesinde oynayabilen Fransız futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe'de var. Sarı-lacivertlilerin de sezon sonunda Nkunku'ya teklif yapmasının beklendiği vurgulandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den 80 milyon euroluk yaz bombası - Son Dakika
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