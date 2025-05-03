Fenerbahçe'den 80 milyon euroluk yaz bombası - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den 80 milyon euroluk yaz bombası

Fenerbahçe\'den 80 milyon euroluk yaz bombası

Chelsea'nin 2023 yazında Leipzig'ten 60 milyon euroya transfer ettiği Christopher Nkunku, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. 2022'de 80 milyon euro piyasa değerine ulaşan Fransız futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Nkunku'ya bir teklif yapması bekleniyor.

03.05.2025 11:29
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İngiliz devi Chelsea'nin 2023 yazında Leipzig'ten 60 milyon euroya renklerine bağladığı Christopher Nkunku'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

DEĞERİ 80 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

2022'de 80 milyon euro piyasa değerini gören Fransız futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe'nin de olduğu iddia edildi. Christopher Nkunku, Chelsea'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Maviler'in teknik direktörü Enzo Maresca'nın da bu ayrılığa yeşil ışık yaktığı belirtildi.

SEZON SONU TEKLİF YAPILABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, hücumun her bölgesinde oynayabilen Fransız futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe'de var. Sarı-lacivertlilerin de sezon sonunda Nkunku'ya teklif yapmasının beklendiği vurgulandı.

Fenerbahçe'den 80 milyon euroluk yaz bombası

Fenerbahçe, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den 80 milyon euroluk yaz bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Pinokyo Net:
    ali koç istifa etti dışında hiçbir şey bomba değil benim için. 47 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YAZ DEĞİL EL BOMBASI O . GELDİĞİ GUNDEM BERI SAKAT 14 5 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Ali Koç'un başkanlığını kurtarma operasyonu 11 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    ali acurrr aziz GS her zaman sizinle bırakmayın feneVi 7 3 Yanıtla
  • Elisa21:
    EN BÜYÜK BOMBAN LAHMACUN GERİSİ BOŞ TENEKE PUHAAAAA 6 3 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    80 milyondan kaç milyonu indiragandi yapacaklar acaba 7 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Bir futbolcuyu 40 kulüp ister fenerin elinde KALIR :))))))) 5 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ÖYLE BİR TAKIM KURACAK Kİ KİMSE ŞAMPİYONLUK BWKKENTİSİNE GİREMEYECEK 4 3 Yanıtla
  • Kemal:
    kumar 6 1 Yanıtla
  • ninafuller:
    The way you hold yourself ignites a fire in me. Let's see if we can extinguish it... together. f1nd me on ninafuller_mooo_com change _ to dot 1 2 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Yine eğlence fenerbahçe 1 1 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    bomba patlatın Sezon başlayana kadar patlatın mayıs ayı gelince GALATASARAY size füzeyi gönderir 0 1 Yanıtla
  • Apple User:
    parası olmayan kulübün yorumcuları her yere yazıyor zaten 1 0 Yanıtla
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