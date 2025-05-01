Fenerbahçe\'den Afrika çıkarması! Genç yetenekleri buldular

Süper Lig devi Fenerbahçe, altyapısına yetenekli isimleri dahil edebilmek için çalışmalarını dünya çapında tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin futbol akademisi son olarak Afrika'da büyük bir titizlikle geniş kapsamlı yetenek avına çıktı.

AFRİKA'DA YETENEK TARAMASI

Fenerbahçe Futbol Akademisi scout ekibi, Afrika'da geniş kapsamlı yetenek taraması gerçekleştirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Futbol Akademimizin scout ekibi, Afrika'da geniş kapsamlı yetenek taraması gerçekleştirdi. Çalışmalarını Afrika'nın çeşitli ülkelerinde sürdüren ekibimiz, Gana, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Nijerya'yı da ziyaret ederek programını tamamladı. Futbol Akademimiz, geleceğimiz olacak yetenekleri keşfetme yolunda çalışmalarına devam edecek."