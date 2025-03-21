Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı

Fenerbahçe\'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralama bedeliyle Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, performansıyla Jose Mourinho'nun beklentilerinin altında kaldı. Son dönemde hocası ile atışan futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği merak konusuydu. Ancak son gelişmelere göre, Saint-Maximin'in kadro dışı bırakıldığı iddiaları yalanlandı.

21.03.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralama bedeliyle Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho ile son dönemde yaşadığı gerilim sonrası, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğe girdi.

"KADRO DIŞI KALDI" İDDİALARI YALANLANDI

Devre arasında Napoli'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Saint-Maximin, bu süreçten sonra gözden düştü. Son günlerde Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Fransız oyuncu hakkında böyle bir karar almadı.

Şu an bireysel çalışmalarına devam eden tecrübeli oyuncunun, sezon sonuna kadar maç kadrolarında yer almasının beklenmediği ifade ediliyor. Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandıran bu gelişmelerin ardından gözler, yönetimin ve Mourinho'nun vereceği nihai karara çevrildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammed Akici:
    kadroya alınmadıktan sonra kadro dışı desen ne demesen ne her türlü ipler kopmuş antrenman yok formsuz kondisyonsuz.. 8 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    güzel haber kalan maçlarda mutlaka faydalanılmalı 1 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    klasik fb, acır taktiği biz öyle birşey yapmadık, 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:36:55. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement