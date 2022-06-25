Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak hamle! Jorge Jesus, Danilo Pereira transferi için bizzat devrede - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak hamle! Jorge Jesus, Danilo Pereira transferi için bizzat devrede

25.06.2022 17:25
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak hamle! Jorge Jesus, Danilo Pereira transferi için bizzat devrede

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de orta saha için sükse yaratacak bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un Paris Saint-Germain'de geleceği belirsiz olan dünyaca ünlü futbolcu Danilo Pereira'yı, sarı-lacivertli kulübe gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de kadro yapılanması tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya transfer isteyen Jorge Jesus, bomba etkisi yaratacak bir ismi takıma kazandırmak için bizzat çalışmalara başladı.

JORGE JESUS ORTA SAHAYI YENİDEN DİZAYN EDECEK

Sporx'in Record'dan aktardığı habere göre, Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin merkez orta sahasını yeniden dizayn etmek istiyor. Bu amaçla William Carvalho, Sergio Oliveira, William Arao ve Vinicius Souza'nın isimleri Fenerbahçe ile geçerken, Jorge Jesus'un İstanbul'a transfer için ikna etmeye çalıştığı isminse daha büyük ve daha sükseli olduğu ifade edildi.

DANILO PEREIRA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Jorge Jesus'un bir süredir Paris Saint-Germain'deki geleceği soru işareti olan Portekizli milli orta saha oyuncusu Danilo Pereira ile görüştüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin Danilo'dan olumlu cevap alması durumunda, satışa sıcak bakan PSG ile de görüşeceği öğrenildi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak hamle! Jorge Jesus, Danilo Pereira transferi için bizzat devrede - Son Dakika


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