Fenerbahçe\'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig\'de kaldı! İşte yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILDI, KONYASPOR'A GİTTİ

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen patlamayı yapamayan 22 yaşındaki Güney Koreli orta saha Jin Ho Jo, Sarı-lacivertlilerden ayrılışının ardından Konyaspor'a transfer oldu. Genç futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, 'Konyaspor'umuz, Güney Koreli genç futbolcu Jin-Ho Jo ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulübümüze imza atan Güney Koreli ilk futbolcu olan Jin-Ho Jo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak formasını giydiği Radnicki'de 33 maça çıkan Güney Koreli oyuncu, bu maçlarda 1 asist yaptı.