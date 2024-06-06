Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek - Son Dakika
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Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe\'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör İsmail Kartal, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir. Kartal, Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon'dan teklif aldığını doğruladı. Teklifin menajer aracılığıyla geldiğini belirten Kartal, "Suudi Arabistan'da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de 'Neden olmasın?' dedim ama daha resmi bir teklif yok. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" dedi.

06.06.2024 16:54
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Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni durağı Suudi Arabistan olabilir. Kartal, Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon'dan menajer yoluyla teklif aldığını doğruladı.

RESMİ TEKLİF ALIRSA GÖRÜŞECEK

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan deneyimli teknik adam, "Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan'da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de 'Neden olmasın?' dedim ama daha resmi bir teklif yok. Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

SEZONU 4. TAMAMLADILAR

Al Taawon, geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'ın namağlup şampiyon olduğu Suudi Arabistan Pro Ligi'ni 34 maçta topladığı 59 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

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Son Dakika Spor Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Galatasaray Spor kulübü: Masör olarakmı çalışma teklif ettiler 10 45 Yanıtla
  • Behzat: adam gibi adam İsmail Kartal 31 1 Yanıtla
  • Sinan Altintas: Be ŞAMIN ŞEKERİ ..NE ARABIN YÜZÜ. 5 13 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Yok abi sen kal mourinho dan bize lazımsın sen olmasan biz nasıl şampiyon oluruz İsmail hoca :) 1 3 Yanıtla
  • Özkan Eken: Başlık gene olmamış sanki fb de iken meteliğe kurşun atıyor sefer tası ve belediye abonmanı ile antremanlara çıkıyordu gülünç olmayın 1 0 Yanıtla

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