Fenerbahçe\'den cezalar için hamle

Fenerbahçe, PFDK sevklerinin ardından harekete geçti. Sarı-lacivertliler, tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçı öncesi açıklanmasını istedi.
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, PFDK'dan sevk edilen isimlerle ilgili olağanüstü toplantı talep etti. Fenerbahçe, tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçı öncesi açıklanmasını istedi.
Fenerbahçe'de; teknik direktör Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, kaleci antrenörü Sandro Zufic, yardımcı antrenör Salvatore Foti tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
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