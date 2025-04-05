Fenerbahçe\'den cezalar için hamle

Fenerbahçe, PFDK sevklerinin ardından harekete geçti. Sarı-lacivertliler, tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçı öncesi açıklanmasını istedi.

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, PFDK'dan sevk edilen isimlerle ilgili olağanüstü toplantı talep etti. Fenerbahçe, tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçı öncesi açıklanmasını istedi.

SEVK EDİLEN İSİMLER

Fenerbahçe'de; teknik direktör Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, kaleci antrenörü Sandro Zufic, yardımcı antrenör Salvatore Foti tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.