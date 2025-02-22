Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

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Fenerbahçe, 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in performansını ödüllendirmek için zam yapma kararı aldı. Yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Akçiçek'in sözleşmesine ayrıca serbest kalma maddesi de eklenecek. Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan genç stoper, savunmada da güven veriyor.

22.02.2025 16:06
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Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilerde her geçen gün performansının üzerine koyuyor. Fenerbahçe'de yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'e performansı sonrası zam yapma kararı alındı.

ZAM YAPILACAK

19 yaşındaki stoperin sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklenecek. Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan Yusuf Akçiçek, savunmada da güven veriyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'in sözleşmesine serbest kalma maddesi de ekleyeceği öğrenildi. Bu serbest kalma bedelinin ise oldukça yüksek bir rakam olması hedefleniyor.

Fenerbahçe\'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Chen Medya :
    Koskoca Fenerde oynuyorsun yıllık 1 milyon lira kazanıyorsun. Belediyede aylık 65 bin maaş alan bir işçi senelik 850 bin kazanıyor ikramiyeleride ekle seni geçer. Sen fenerden ayrıl belediyeye işçi gir daha çok kazanırsın. Ayıp be 57 55 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    dün kapı önüne koyanlar bugün az para alıyor diyor... herkes zamanı geldiğinde hakkını alır ???????????? 51 1 Yanıtla
  • Casper:
    Arda Gibi Vasıfsız Eleman Aranıyor 6 30 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Gs nin alt yapısında yetişsin sonra beğenmeyip kapının önüne koysunlar sonra kalk Yusuf hakkında yorum yap. Demek ki Fenerbahçe hak ettiği ücreti Yusufa verecek çünkü gösterdiği gelişimle bunu sonuna kadar hak ediyor. 27 1 Yanıtla
  • YAŞAR Yıldız:
    ciku çöpünden 10 gömlek üstün en az 2 milyon Euro alması lazım 11 4 Yanıtla
  • Burak:
    senin vasfın ne burada oe caspr 8 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Fenerbahçe gereken ücreti verecektir.önce siz yunus Akgün krizni çözüm.afama kaç para veriyorsunuz o kaç para istiyor 5 0 Yanıtla
  • 19815530:
    altyapı fenerin işi malum takımın alt yapısına gidip harcanan nice gençlerimiz var! 2 3 Yanıtla
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