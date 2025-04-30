Süper Lig devi Fenerbahçe, bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde prim uygulamasına gitmeme kararı aldı.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, yönetim bu kez kritik derbiye özel herhangi bir prim belirlemedi. Şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları nedeniyle ekstra teşvik planlanmadığı belirtildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, teknik heyet ve futbolcular galibiyet için tamamen sportif motivasyona odaklanmış durumda.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den derbi primi kararı - Son Dakika
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