Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki verileri baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 50'de Türk takımlarından sadece Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin listedeki yükselişi dikkat çekti. Kanarya, 11 sıra birden yükselerek kendisine 23. sırada yer buldu. 5 sıra birden gerileyen sarı-kırmızılılar ise 46. sırada bulunuyor.
Dünyanın en iyi takımları sıralamasından yapılan güncellenmenin ardından liste şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den dev yükseliş! Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi - Son Dakika
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