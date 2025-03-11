Fenerbahçe\'den dev yükseliş! Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki verileri baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 50'de Türk takımlarından sadece Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN DEV SIÇRAYIŞ

Öte yandan sarı-lacivertlilerin listedeki yükselişi dikkat çekti. Kanarya, 11 sıra birden yükselerek kendisine 23. sırada yer buldu. 5 sıra birden gerileyen sarı-kırmızılılar ise 46. sırada bulunuyor.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI SIRALAMASI

Dünyanın en iyi takımları sıralamasından yapılan güncellenmenin ardından liste şu şekilde;