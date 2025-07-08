Fenerbahçe Jhon Duran\'ı Kurtlar Vadisi\'nin efsane ismiyle tanıttı

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni yıldızı Jhon Duran'ı ilginç bir paylaşım ile taraftarlarına duyurdu.

''DURAN EMMİ'' TEMASI BAŞROLDE

Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferini, ''Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi.'' başlıklı bir video ile açıkladı. Bu video taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

DURAN EMMİ'DE YER ALDI

Öte yandan paylaşılan videoda bir başka detay dikkat çekti. Kurtlar Vadisi dizisinde Duran Emmi rolüyle tanınan Kurtuluş Şakirağaoğlu da transfer tanıtım videosunda yer aldı.