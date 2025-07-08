Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni yıldızı Jhon Duran'ı ilginç bir paylaşım ile taraftarlarına duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferini, ''Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi.'' başlıklı bir video ile açıkladı. Bu video taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
Öte yandan paylaşılan videoda bir başka detay dikkat çekti. Kurtlar Vadisi dizisinde Duran Emmi rolüyle tanınan Kurtuluş Şakirağaoğlu da transfer tanıtım videosunda yer aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Jhon Duran'ı Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiyle tanıttı - Son Dakika
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