Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik - Son Dakika
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Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik

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Trenyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 6'da yer alan hiçbir takımı yenemedi. Öte yandan sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta ise sadece 1 kez kazanabildi.

20.12.2024 22:31  Güncelleme: 23:36
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Öte yandan bu maçın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

İLK 6'DAKİ TAKIMLARI YENEMEDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.

İşte o maçlarda alınan sonuçlar;

  • Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • Fenerbahçe 2-2 Samsunspor
  • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
  • Fenerbahçe 2-2 Göztepe
  • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

SON 4 MAÇTA ÇÖKTÜ

Öte yandan Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.

Fenerbahçe'nin son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

    • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
    • Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi)
    • Fenerbahçe 3-1 Başakşehir
    • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
    Fenerbahçe\'den eşi benzeri görülmemiş istatistik

    Jose Mourinho, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

    Son Dakika Spor Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (16)

    • Fatma Öztürk:
      Ne istatistiği, neyin istatistiği, hakemler ittire ittire zoraki yarışta tuttuğu halde 8 puan fark yiyosun. Hakemler olmasa 20 puan daha geride olursunuz. 118 3 Yanıtla
    • Emin Erol:
      fenerbahçe nin 3 net penaltısı verilmedi bu maçta yine hakkı yendi Galatasaray olsa hemen penaltısı verilirdi 3 82 Yanıtla
      güngör sağ:
      siz böyle kendinizi kandırmaya devam edin emine erol kendi başarısızlığınızı görmeyip yok hakem yok yapı aha size sapı tutturmuşsunuz bir galatasaray galatasarayla uğraşmaktan maç kazanamıyorsunuz bu sebepten allah binbeter etsin feneri hani dünyaca ünlü antronör dünyaca ünlü yıldızlar geçin bu işleri ya 0 0
      Galatasaray Spor kulübü:
      3 değil 53 penaltı verilmedi maçı dikkatli izle görürsün 0 0
    • Harun Tanışık:
      Fbye operasyon devam ediyor ali koc takımı ligden cek artık yada istifa et akp oldugu surece sampiyon yapmayacaklar 1 76 Yanıtla
    • Recep Yaşakan:
      Morunyo istifa etmesi lazım Fenerbahçe'nin geniş kadrosuna rağmen başarısız caner'e atılan dirsek kırmızı karttır hakem vermedi ilk yarıda takdir hakkını Fenerbahçe'nin yanında kullandı 34 1 Yanıtla
    • Çelikk:
      Fenerliler hemen ağlıyorlar 19 4 Yanıtla
    • HÜSEYİN DALCI:
      Bügün kü hakem rezaleti yarın Kayseri de devam edecek.Şikebahçe kesinlikle hakemle 1 puan aldı. 22 1 Yanıtla
    • Bilişim Hurda:
      BU ADAM GELDİĞİNDEN BERİ SÖYLÜYORUM. MORİNHO FENERBAHÇE'YE SEVİYE ATLATAMAZ KENDİSİ FENERBAHÇE SEVİYESİNE DÜŞEN BİR TEKNİK DİTEKTÖRDÜR 19 3 Yanıtla
    • Adnan Üstün:
      ruhsuz takım bir. ikincisi dalgacı hoca.3üncüsü ise Ali Koç 14 1 Yanıtla
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