Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Öte yandan bu maçın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.
İşte o maçlarda alınan sonuçlar;
Öte yandan Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.
Fenerbahçe'nin son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik - Son Dakika
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