Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın hakemler, TFF ve yayıncı kuruluş için yaptığı açıklamalarına jet hızında yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Galatasaray'ın daha önce TFF'den memnun olduğuna dair öreneklere yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.
ÖRNEK: 3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"
14 Aralık 2023: Soru: "TFF'den memnun musunuz?" Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."
Galatasaray, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Gaziantep FK-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Alanyaspor, Fenerbahçe- Kasımpaşa ve son olarak Fenerbahçe- Pendikspor maçları... Kararlarıyla maçı bir taraftan alıp diğerine veren, özellikle son dakikalarda yaptığı operasyonlarla rakiplerin kazanmasını imkansız hale getiren Arda Kardeşler, Mustafa İlker Coşkun, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Çetin, Çağdaş Altay, Erkan Engin, Cihan Aydın ve Kadir Sağlam isimli hakemlere ne gibi yaptırımlarda bulunulacaktır?"
"Türk futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, tüm futbolseverlerle ve taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaçamayacağı görevidir. Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat'taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi TFF ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks - Son Dakika
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde düz koşu yapan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı. Bolu ekibi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 27. haftasında 17 Mart Pazar günü 13.30'da Bodrum FK'ye konuk olacak.
Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Karagümrük, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Şota Arveladze ile yollarını ayıran takım, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Mücadele 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Çukurova Basketbol Kulübüne 4'lü final maçlarının Mersin'de oynanması halinde 7 milyon TL nakdi katkı verilmesini oy birliği ile kabul etti.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem ve VAR kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonunu istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında hakem kararlarıyla ilgili sorular sordu ve TFF'nin hesap vermesini istedi.
Erzurum'da oynanan '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda Aşkale Voleybol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı. Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki takım, finalde Palandöken Belediye Spor'u taybrek setinde yenerek bir üst tura çıktı.
Galatasaray, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren, oldukça sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlığı altında ezeli rakibinin kolandığını ve TFF'nin buna dur demesi gerektiğini belirtti. İşte o açıklama...
Galatasaray Kulübü, dün oynanan Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem hataları eleştirilerek Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, maçta yaşanan olayları ve hakem kararlarını sorgulayarak, TFF'nin nasıl bir tavır içerisinde olacağını ve sorumluların cezalandırılıp cezalandırılmayacağını sordu.
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedildi. 84 yaşında vefat eden Kaya'nın Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı tabutu, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Geyve'deki Merkez Sinan Paşa Camisi'ne getirildi. Cenaze, aile yakınlarının ve Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin katılımıyla ikindi namazının ardından Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fenerbahçe'nin 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenazeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve birçok isim katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?