Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks

Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a jet hızında yanıt: Paradoks

Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakemler, TFF ve yayıncı kuruluş hakkındaki açıklamalarına jet hızında yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın daha önce TFF'den memnun olduğuna dair örnekler vererek "paradoks" vurgusu yaptı. Fenerbahçe'nin açıklamasında, Galatasaray'ın geçmişte Türk hakemlerine güvendiğini belirten ifadeler ve TFF'ye memnuniyetini dile getiren söylemler örneklendirildi.

11.03.2024 18:18
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Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın hakemler, TFF ve yayıncı kuruluş için yaptığı açıklamalarına jet hızında yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Galatasaray'ın daha önce TFF'den memnun olduğuna dair öreneklere yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

ÖRNEK: 3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"

14 Aralık 2023: Soru: "TFF'den memnun musunuz?" Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Gaziantep FK-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Alanyaspor, Fenerbahçe- Kasımpaşa ve son olarak Fenerbahçe- Pendikspor maçları... Kararlarıyla maçı bir taraftan alıp diğerine veren, özellikle son dakikalarda yaptığı operasyonlarla rakiplerin kazanmasını imkansız hale getiren Arda Kardeşler, Mustafa İlker Coşkun, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Çetin, Çağdaş Altay, Erkan Engin, Cihan Aydın ve Kadir Sağlam isimli hakemlere ne gibi yaptırımlarda bulunulacaktır?"

"Türk futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, tüm futbolseverlerle ve taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaçamayacağı görevidir. Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat'taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi TFF ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks - Son Dakika
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