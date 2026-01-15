Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi

Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a Mert Hakan Yandaş tepkisi
15.01.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekti. Bunun üzerine duruşmada gerginlik yaşandı ve tutanak tutuldu. Fenerbahçe'den de yaşanan olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, ''Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, "rakiplik" kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir.'' denildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dikkat çeken bir olay yaşandı.

MERT HAKAN YANDAŞ DURUŞMAYA KATILDI

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi ile ilgili görülen davadaki duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.

GALATASARAY YÖNETİCİSİ MERT HAKAN'I FOTOĞRAF ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; Galatasaray yöneticisi Timur Kuban, SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi

MERT HAKAN: "BU YAPILAN AYIP"

Mert Hakan Yandaş, fotoğrafının çekildiğinin fark edilmesi üzerine Galatasaraylı yönetici Timur Kuban'a "Ayıp bu yaptığınız" diyerek tepki gösterdi.

TİMUR KUBAN HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Haberde, Fenerbahçeli avukatların müdahalesi sonrası, hakim tarafından Galatasaraylı yönetici Timur Kuban'ın telefonuna el konulduğu ve hakkında tutanak tutulduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TEPKİ

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı ve Galatasaray'a sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir.

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban'ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır. Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır. Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir.

Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, "rakiplik" kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir. Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz."

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • MeMoo plough MeMoo plough:
    stad müdürünü stad ortasında 10 kişi döverken yakışıyormuydu rakipliğe? 17 19 Yanıtla
    ekenel ekenel:
    stat müdürü adam gibi davransaydı o olaylar olmazdı demek düzgün adam değilmiş 4 6
  • 5252sezgin 5252sezgin:
    Ali koç az pçlik yapmadı kendi döneminde. ama sen adamsın saran 4 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama
Trump’tan İran açıklaması: Şu anda durumu izliyoruz, infazların durdurulduğu bildirildi Trump'tan İran açıklaması: Şu anda durumu izliyoruz, infazların durdurulduğu bildirildi
Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım Ağzının içine yaptırdı Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı

20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
16:18
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu
Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:20:04. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.