Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a Mert Hakan Yandaş tepkisi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dikkat çeken bir olay yaşandı.

MERT HAKAN YANDAŞ DURUŞMAYA KATILDI

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi ile ilgili görülen davadaki duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.

GALATASARAY YÖNETİCİSİ MERT HAKAN'I FOTOĞRAF ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; Galatasaray yöneticisi Timur Kuban, SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekti.

MERT HAKAN: "BU YAPILAN AYIP"

Mert Hakan Yandaş, fotoğrafının çekildiğinin fark edilmesi üzerine Galatasaraylı yönetici Timur Kuban'a "Ayıp bu yaptığınız" diyerek tepki gösterdi.

TİMUR KUBAN HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Haberde, Fenerbahçeli avukatların müdahalesi sonrası, hakim tarafından Galatasaraylı yönetici Timur Kuban'ın telefonuna el konulduğu ve hakkında tutanak tutulduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TEPKİ

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı ve Galatasaray'a sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir.

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban'ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır. Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır. Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir.

Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, "rakiplik" kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir. Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz."