Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı

Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a Mourinho cevabı

Galatasaray'ın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu' sözleri sonrası ırkçılık iddiasıyla suç duyurusu yapacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe, konuya ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ilgili ırkçılık iddialarını kesin bir dille reddetti ve Mourinho'nun sözlerinin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ifade etti. Ayrıca, bu iftira ile ilgili hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

25.02.2025 14:06
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Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısında kullandığı "Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri sonrası ırkçılık iddiasıyla suç duyurusu yapılacağını açıklamıştı. Fenerbahçe konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

Galatasaray, ırkçılık iddiasıyla Jose Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu. Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ilgili bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur. Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • VURKAÇOĞLU:
    Türkiye'yi küçümsüyor aşağılıyor buna göz yumanın kanı bozuk olması lazım hangi takımı tutarsan tut bu kabul edilemez 87 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    acunun sözleri savunduğu yetmedi, Türk insanının zekası konusunda yeni bir açıklama da yapabilir dedi. Bu kaçıncı hakaret aşağılama oldu. Ceza vermedikçe arsızlaştılar. Sana da yazıklar olsun hacıosman, Trabzonlu olarak biraz bile dik duramadın... 64 3 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Tüm spor camiasından özür dileyeceklerine hala savunmaya çalışıyorlar. ALLAH kimseyi bunların düştüğü duruma düşürmesin, her türlü rezilliği savunmaya çalışmak nedir ya. Muz atanları bile savunmuştunuz. Tiksindirdi yöneticileriniz. Yüzsüzlük arsızlık sınırlarını çoktan aşmış. Ben de çok şeyden şikayetçiyim, ama sürekli hakaret aşağılama ülkemizi kötü gösterme çabanız neden? 51 0 Yanıtla
  • Abdullah Çakmak:
    Portekiz de bu açıklamayı her hangi bir Türk teknik adamı bu konuşmayı yapsaydı ne olurdu acaba? 35 0 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    FB bu adamı nasıl savunur ya aklım almıyor akıl tutulması bu .. 28 1 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Gerçekleri örtbas edemezsiniz SayNoRacism 23 4 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    yazıklar olsun size, 30 milyon tazminatı var diye adam Ağzınıza ne halt etse yanlış anlaşıldı diyeceksiniz, tam bir fırıldaklık 21 1 Yanıtla
  • Bülent Kepek:
    Ne ağlak çıktınız FB olduğumdan utanıyorum 14 4 Yanıtla
  • ayd121212:
    Bu söylemden ne çıkarılacağını düşünüyorlar acaba? adam herkesin gözünün içine baka baka maymunsunuz dedi.Adamın yüzünden nefret akıyor zaten geldiğinden beri Türk halkını aşağılayıcı surat ifadesiyle süzüyor, bu bakışları görmemek için lafın tamamını bazılarına anlatmak gerekiyor. 0 0 Yanıtla
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