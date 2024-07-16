Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a olay Oğuz Aydın göndermesi

Spor

10 kişinin yaralandığı olayın nedeni akıl alır gibi değil

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, 4 yılık sözleşme imzaladığı Oğuz Aydın'ı açıkladığı videoda milli futbolcu ile ilgilenen Galatasaray'a gönderme yaptı.

"LÜTFEN DAHA SONRA TEKRAR DENEMEYİNİZ"

Sarı lacivertli takım, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz. Çubuklu yakıştı, ailemize hoş geldin Oğuz Aydın" notunu düştü. Söz konusu videoda Oğuz Aydın'ı telefonla arayan birinin olduğu görüldü. Arama yapan kişinin isminin "Florya" olması ve kırık kalp emojisinin kullanılması dikkat çekti. 24 yaşındaki futbolcunun telefon sesine kulaklarını kapatması ve "Aradığınız kişi şu anda meşgul. Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz" ifadelerinin seslendirilmesi videoda dikkat çeken bir başka detay oldu.

BATSHUAYİ'Yİ DE UNUTMADILAR

Öte yandan sarı-lacivertliler, sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayarak Galatasaray'a imza atan eski golcüsü Michy Batshuayi'ye de unutmadı. Oğuz Aydın'ın transfer videosundaki hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.