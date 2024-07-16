Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi - Son Dakika
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Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi

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Fenerbahçe, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Oğuz Aydın'ın transferini "Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz" notuyla paylaştığı videoyla duyurdu. Sarı-lacivertliler, Oğuz'u kadrosuna katmak isteyen ezeli rakibi Galatasaray'a bu videoyla göndermede bulundu. Videoda Oğuz Aydın'ın "Florya" isimli kişiden gelen aramaya önce kulaklarını kapatması, sonra da aramayı reddetmesi dikkat çekti. Öte yandan hurdacı arabasında bulunan Batman maskesiyle de Batshuayi'ye atıfta bulunuldu.

16.07.2024 23:06  Güncelleme: 23:27
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Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, 4 yılık sözleşme imzaladığı Oğuz Aydın'ı açıkladığı videoda milli futbolcu ile ilgilenen Galatasaray'a gönderme yaptı.

"LÜTFEN DAHA SONRA TEKRAR DENEMEYİNİZ"

Sarı lacivertli takım, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz. Çubuklu yakıştı, ailemize hoş geldin Oğuz Aydın" notunu düştü. Söz konusu videoda Oğuz Aydın'ı telefonla arayan birinin olduğu görüldü. Arama yapan kişinin isminin "Florya" olması ve kırık kalp emojisinin kullanılması dikkat çekti. 24 yaşındaki futbolcunun telefon sesine kulaklarını kapatması ve "Aradığınız kişi şu anda meşgul. Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz" ifadelerinin seslendirilmesi videoda dikkat çeken bir başka detay oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi

BATSHUAYİ'Yİ DE UNUTMADILAR

Öte yandan sarı-lacivertliler, sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayarak Galatasaray'a imza atan eski golcüsü Michy Batshuayi'ye de unutmadı. Oğuz Aydın'ın transfer videosundaki hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi
Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a olay Oğuz Aydın göndermesi

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Son Dakika Spor Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Senol Soylu: filmde 5 yıldız, gerçekte 3 yıldız. Lige renk katıyorsunuz. Hayaller paris, gerçekler somali. 42 27 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Gayet güzel olmuş..Hakaret etmeden de gönderme yapmayı becerebiliyormusuz demekki :)) 35 2 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Basladilar gene o sene bu sene modlari gercekten komedisiniz… 19 15 Yanıtla
  • Mustafa Naz: kapak olmus 25 8 Yanıtla
  • Sacha Boey: şikebahçe 14 18 Yanıtla
  • Alpi: Hayatınız komedi tek eğlencesiniz harbiden 14 14 Yanıtla
  • Erkan Yılmaz: Filmlerde takarsınız ancak 5 yıldızı oğuz aydına 6 milyon euro ??? Seneye kiralık pendik spor 15 10 Yanıtla
  • Sezo runay: Tek eğlencemizdin fener:)) 10 13 Yanıtla
  • Osman Bicer: Biz bu filmleri çook izledik. Mayıs yine sahibini bekliyor ;)) 11 8 Yanıtla
  • Gökhan Kan: Kırık kalp çok anlam ifade eder yalnız onuda iyi düşünmek lazım ???? 5 5 Yanıtla
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