Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: İlk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: İlk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız

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Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun hakem hatalarının değerlendirilmesi yönündeki önerisine cevap verdi. Hatipoğlu'nun 'Tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin' teklifini kabul ettiklerini belirten Fenerbahçe, bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

15.10.2024 15:08  Güncelleme: 15:37
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Süper Lig deci Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun dünki sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Sn. Hatipoğlu'nun "Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar." teklifini kabul ediyoruz.

Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.

İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.

Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."

İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

İbrahim Hatipoğlu, pazartesi günü katıldığı bir yayında, "Son 2 sezondur hakemlerle Galatasaray arasında yaşananlar çok tartışıldı. Her kulüp en çok kendi hakkının yendiği konusunda bir takım açıklamalar yaptı. Bunu Erden Timur da söylüyordu ben de söylüyorum. Tüm tartışmalı pozisyonlar değerlendirilsin. Hangi takım ne kadar hakem sayesinde puan kazanmış ortaya çıksın. Bunlar algı yaparak, televizyon televizyon dolaşarak hakemlerle ilgili, var olduğunu söyleyemediği yapılardan bahsedip sonra vura vura yıkmakla çözülecek bir problem değil. Bugün hakemlerden şikayet eden kulüplerin başında gelen takımın başkanı da hakemlerin hata yapacağını söylemişti" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a yanıt: İlk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Sportif AŞ, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: İlk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    Yine ağlamaya başladınız nasıl bi kulüpsünüz evinizde 3 tane attılar neyin kafası bu. 9 15 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Yahu bir gidin . Olmuyor işte bir gün Ali başlar bir gün Acun başlar. işiniz gücünüz algı işiniz gücünüz başarısızlık. Evinde 3 tane yediğinde Galatasaray ona bir şey demiyorsunuz ama . Sportif başarı yok diye bu kadar ağlamayın. Galatasaray şampiyon olamıyorsunuz diye size acıyıp bilerek kaybedecek değil 9 12 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    fetöbahçe son 8 hafta değil ağladoğınız sezonlar dahil olsun ki kimin yavuz hırsoz olduğu ortaya cıksın 8 12 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BU SENE ÇOK DA ERKEN BAŞLADINIZ AĞLAMAYA FENEV AĞLAMA 8 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fenerliler Ali koçla acunun gazına gelmeyin. Galatasarayı kollayan bir yapı var deniyor. Ali koç döneminde sadece Gs mi şampiyon oldu. Beşiktaş oldu, trabzon oldu, başakşehir bile şampiyon oldu siz olamadınız. Hep mi federasyon ve hakemler şampiyon yaptı. mehmet büyükekşi kayırıyor dediler federasyon değişti bu sezon yine Galatasaray lider. Çıksınlar başarısız olduklarını kabul etsinler. Gerisi laga luga. 3 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Her şeye rağmen Galatasarayı yenseniz yine şampiyon olurdunuz ama Galatasaray sizi kadıköyde 3'lüyor. Ağlamayacaksınız o zaman. 0 0 Yanıtla
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