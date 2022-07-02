Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi! Sosyal medyada hesaplarındaki profil fotoğrafları değişti - Son Dakika
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Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi! Sosyal medyada hesaplarındaki profil fotoğrafları değişti

02.07.2022 23:56

Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını 5 yıldızlı yeni logoyla güncelledi.

Uzun süredir 28 şampiyonluk ve 5 yıldızla ilgili başvuruda bulunduğu TFF'den yanıt bekleyen Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi.

PROFİL FOTOĞRAFLARI DEĞİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten gece yarısı beklenmedik bir 5 yıldız hamlesi geldi. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı yeni logoyla güncelledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi! Sosyal medyada hesaplarındaki profil fotoğrafları değişti
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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi! Sosyal medyada hesaplarındaki profil fotoğrafları değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi! Sosyal medyada hesaplarındaki profil fotoğrafları değişti - Son Dakika
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