Fenerbahçe\'den Gyökeres bombası

Jhon Duran'ı kadrosuna katan Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde gözünü bir başka dünya yıldızına çevirdi.
Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, İsveçli golcü oyuncu Victor Gyökeres'in durumunu yakından takip ediyor. 27 yaşındaki oyuncunun Arsenal'e transferi gerçekleşmezse Fenerbahçe'nin bir hamlede bulunabileceği ifade edildi.
Haberde, Galatasaray'ın da geçen sene benzer bir durumda olduğu ve Victor Osimhen'in Chelsea'ye transferi gerçekleşmeyince fırsat transferiyle Osimhen'i kadrosuna kattığı belirtildi. Fenerbahçe'nin de bu şansı bulabileceği aktarıldı.
Sporting'de geride kalan sezonda 52 maçta görev alan yıldız golcü, 54 gol atıp 12 asist yaptı ve toplamda 66 gole doğrudan katkı sağladı.
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