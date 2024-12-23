Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanır tamamlanmaz "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

23.12.2024 22:26  Güncelleme: 22:44
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Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasının ardından "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı çarpıcı bir açıklama yaptı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN O AÇIKLAMASI

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ADALETSİZLİĞE YETER! ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir.

"Futbolda adalet" söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

SÜPER LİG'E 2 HAFTA ARA VERİLDİ

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan RAMS Başakşehir- Kasımpaşa (2-2) ve Hatayspor- Adana Demirspor (1-3 karşılaşmalarıyla tamamlandı. Bu maçların ardından lige 2 hafta ara verildi. Süper Lig'deki 18. hafta karşılaşmaları 3 Ocak Cuma günü oynanmaya başlayacak.

Fenerbahçe\'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Vedat Demir:
    hep aynı senaryo bı susun baydınız. 48 21 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    fener ağlama ???? 41 26 Yanıtla
  • murat uylas:
    Haklı adalet tam olsaydı GS 16 da 16 yapmıştı 42 19 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    iyice şuurlarini yitirdiler. adamların buz gibi golünü vermediler. gol öncesi dirseği görmedi hakem. hala ağlıyorlar. siz daha cokkk ikinci olursunuz bu kafayla. 39 17 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Yeter artık ya yemezler... Futbol mu oynuyor takım canla başla mücadele mi ediyorlar sahada Fenerliyim ama artık bezdim soğudum. 32 10 Yanıtla
  • Ömer Güldoğdu :
    hadi len oradan önce adam gibi futbol oynayın ondan sonra konuşun. bayan futbol takımı bile sizden iyi oynuyor. GS Avrupa çapında futbol oynuyor Avrupadada bu sezon yenilgisiz oynuyor aynen süper lig de olduğu gibi 28 12 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    artık sıktı Ali Koç. bende Beşiktaş lıyım ama rakibini yen hakem ne yaparsa yapsın. GS ne Beşiktaş nede Fenerbahçe yendi. sorun GS nin hakemleri kollamasından çok şampiyonluk isteyecek hırsta futbolcu almamaktan kaynaklanıyor. 2. sorunda kaliteli futbolcu almamaktan. GS nin golcü futbolcusunun yaşına bak birde FB ve Beşiktaş ın iki takımın golcüleri 35 yaş üstünde. elindeki defansı iyi fiyata verdin o değerde kaliteli 10 numara ve kaliteli 6 numara futbolcu gerekiyor iki takım için Beşiktaş Atiba gitti bitti. 23 7 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    kaç gündür neredeydiniz Fenerbahçe sahipsiz sahibi sadece taraftarı size yazıklar olsun 13 10 Yanıtla
  • semih kurt:
    ne güzel valla, takıma başkanlık yapama sonra kendi basarisizligini hakemlere yık,eğer yabancı hakemlerle alakası olsaydı Avrupa'da görürdük o başarıyı,bence yabancı hakemler gelirse Fenerbahçe artık 2.de bitiremez orta siralarda bitirmeye başlar ligi. 16 5 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    oynadığınız kadar konuşun 14 5 Yanıtla
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