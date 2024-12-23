Fenerbahçe\'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz

Spor

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız

Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasının ardından "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı çarpıcı bir açıklama yaptı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN O AÇIKLAMASI

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ADALETSİZLİĞE YETER! ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir.

"Futbolda adalet" söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

SÜPER LİG'E 2 HAFTA ARA VERİLDİ

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan RAMS Başakşehir- Kasımpaşa (2-2) ve Hatayspor- Adana Demirspor (1-3 karşılaşmalarıyla tamamlandı. Bu maçların ardından lige 2 hafta ara verildi. Süper Lig'deki 18. hafta karşılaşmaları 3 Ocak Cuma günü oynanmaya başlayacak.