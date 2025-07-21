İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Duygu Özdin, genç yaşında kötü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Duygu Özdin, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu. Sık sık takımının maçlarına giden Özdin, hastalıkla mücadele ettiği sıralarda kulübünden bir ricada da bulunmuştu.
Sosyal medya hesabından Fenerbahçe yönetimine seslenen Duygu Özdin, 'Bende kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımı yapmıştı. Genç taraftarın hayatını kaybetmesi, Fenerbahçeli taraftarlar tarafında da büyük üzüntü yarattı.
Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden Duygu Özdin harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, hayatını haybeden taraftarı için ilk iç saha maçında 1907 tane balon uçurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bir gün iyileşirsem, Kadıköy'de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin… 1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek. Duygu Özdin, Hep kalbimizdesin.' denildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj - Son Dakika
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