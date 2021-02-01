Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama - Son Dakika
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama

01.02.2021 00:17

Fenerbahçe Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro+KDV, ayrıca, sportif başarılara bağlı olarak azami 1 milyon Euro+KDV bonus bedeli ödeneceği kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro+KDV, ayrıca, sportif başarılara bağlı olarak azami 1 milyon Euro+KDV bonus bedeli ödeneceği kaydedildi. Yıldız oyuncunun başka kulübe transferi durumunda ise 11 milyon Euro'yu aşan tutarın yüzde 20+KDV'sinin turuncu-lacivertlilere ödeneceği duyuruldu.

İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir.Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK 'e ödenecektir."


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama - Son Dakika
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