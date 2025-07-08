Fenerbahçe'den Makedonya'da kulüp satın alma iddialarına yanıt

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya 2. Ligi ekiplerinden Bregalnica Stip'in yüzde 85'lik hisselerini satın aldığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerden bu iddiaya yanıt geldi.

FENERBAHÇE İDDİALARI YALANLADI

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ya da kulüp tarafından Makedonya'dan bir kulübün satın alındığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada,"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü ya da Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un Makedonya'da bir futbol kulübü satın aldığı yönünde çeşitli haber ve iddialar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; ne Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğiyle ne de Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un şahsi girişimleriyle, söz konusu ülkede herhangi bir kulüp satın alınmamıştır." ifadeleri kullanıldı.