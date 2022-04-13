Fenerbahçe'den MHK açıklaması: "Sorumluluk herkesindir!" - Son Dakika

Fenerbahçe, 8 Mart'ta görevine son verilen hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam etmesine yönelik açıklama yaparak, "Sorumluluk herkesindir. Bu ayıp hepimizindir!" ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı. O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen; Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl?' diye sormayan herkesindir! Bu ayıp hepimizindir!" denildi. - İSTANBUL