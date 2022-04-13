Fenerbahçe'den MHK açıklaması: "Sorumluluk herkesindir!" - Son Dakika
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Fenerbahçe'den MHK açıklaması: "Sorumluluk herkesindir!"

13.04.2022 00:58
Fenerbahçe'den MHK açıklaması: "Sorumluluk herkesindir!"

Fenerbahçe, 8 Mart'ta görevine son verilen hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam etmesine yönelik açıklama yaparak, "Sorumluluk herkesindir.

Fenerbahçe, 8 Mart'ta görevine son verilen hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam etmesine yönelik açıklama yaparak, "Sorumluluk herkesindir. Bu ayıp hepimizindir!" ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı. O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen; Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl?' diye sormayan herkesindir! Bu ayıp hepimizindir!" denildi. - İSTANBUL

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Merkez Hakem Kurulu, Servet Yardımcı, Fenerbahçe, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den MHK açıklaması: 'Sorumluluk herkesindir!' - Son Dakika


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