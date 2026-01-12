Fenerbahçe\'den N\'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

Orta sahaya Matteo Guendouzi transferini gerçekleştiren Süper Lig devi Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.

FENERBAHÇE'DEN KANTE SÜRPRİZİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, orta saha rotasyonuna bir transfer daha yapmak isterken gözünü Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen Fransız orta saha N'Golo Kante'ye çevirdi.

TEKLİF YAPILDI, GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca salı günü Kante'nin menajeri ile özel bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli orta saha oyuncusunun Al Ittihad'dan ayrılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta boy gösteren Kante, 1842 dakika sahada kalırken, rakip ağlara 1 gol attı.