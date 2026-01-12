Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
12.01.2026 20:47
Fenerbahçe\'den N\'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Haber Videosu

Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen Fransız orta saha N'Golo Kante'ye resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertliler, salı günü Kante'nin menajeri ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Orta sahaya Matteo Guendouzi transferini gerçekleştiren Süper Lig devi Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.

FENERBAHÇE'DEN KANTE SÜRPRİZİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, orta saha rotasyonuna bir transfer daha yapmak isterken gözünü Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen Fransız orta saha N'Golo Kante'ye çevirdi.

TEKLİF YAPILDI, GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca salı günü Kante'nin menajeri ile özel bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli orta saha oyuncusunun Al Ittihad'dan ayrılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta boy gösteren Kante, 1842 dakika sahada kalırken, rakip ağlara 1 gol attı.

Fenerbahçe, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ömer özdaş ömer özdaş:
    bu yalandır ya ne yapıcaz orta sahayı bize libero ve santırafor lazım 12 1 Yanıtla
    Pinokyo Net Pinokyo Net:
    kante libero.. 1 0
  • 00349200 00349200:
    34 mü bu benden yaşlı duruyor...50 yaş üzeri gibi 6 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sol stoper ve forvet dışında hiç bir transfer gerek yok 2 0 Yanıtla
  • IBRAHIM OKTAY Askiner IBRAHIM OKTAY Askiner:
    lüzumsuz bir transfer olur bize iyi bir santrfor ve sol bek lazım 1 0 Yanıtla
