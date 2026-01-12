Fenerbahçe\'den N\'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

Orta sahaya Matteo Guendouzi transferini gerçekleştiren Süper Lig devi Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, orta saha rotasyonuna bir transfer daha yapmak isterken gözünü Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen Fransız orta saha N'Golo Kante'ye çevirdi.
Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca salı günü Kante'nin menajeri ile özel bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli orta saha oyuncusunun Al Ittihad'dan ayrılması bekleniyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta boy gösteren Kante, 1842 dakika sahada kalırken, rakip ağlara 1 gol attı.
