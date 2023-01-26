Manchester United kancayı taktı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı imzayı atmaya çok yakın - Son Dakika
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Manchester United kancayı taktı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı imzayı atmaya çok yakın

26.01.2023 21:35
Manchester United kancayı taktı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı imzayı atmaya çok yakın

Fenerbahçe'den Napoli'ye transferiyle gündem olan Kim Min Jae, İtalyan devinde gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Avrupa'nın dev kulüplerin gündeminde olan Güney Koreli stoper için çıkış maddesi olan 48 milyon euroyu ödemek isteyen Manchester United, bu transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi amaçlıyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Kim Min-Jae'nin temsilcileriyle transfer için görüşmelere başladı. 1-15 Temmuz arası 48 milyon euroluk bir çıkış maddesi olan Kim Min-Jae için Manchester United'ın bu ücreti ödeyip transferi bitirmeyi planladığı belirtildi.

ZAM VE YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

İtalyan devi Napoli ise Manchester United'ın bu ücreti ödemesi ihtimaline karşılık olarak Kim Min-Jae'ye zam ve yeni sözleşme önerdi. Yeni sözleşmede Koreli stoperin serbest kalma maddesinin ise 48'den 65 milyon euroya çıkartılması teklif edildi ancak Min-Jae cephesi bu teklifi geri çevirdi.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Haberde Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olurken büyük soru işaretleri taşıdığı ancak şu an Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE 3'A ALDI, 18'E SATTI

26 yaşındaki stoper, Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya transfer olmuş, 1 yaz sonra ise 18.05 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

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Manchester United, Kim Min-Jae, Napoli, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manchester United kancayı taktı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı imzayı atmaya çok yakın - Son Dakika
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