Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a olay yaratacak gönderme

Behlül Çakar:

Berbat yöneticiliklerine böyle yalan algılarla bastırmaya çalışıyorlar ve taraftarlarını saf yerine koyuyorlar.... Rüya takım topçusu mhy gibi takıma zarar veren futbolcularla mı başarı gelecek. Saha içi mücadeleyle değil, sadece çirrkeflkle bi şey başarabileceklerini snıyorlar. Ama amaçları kulüp yönetmek değil: FB gücünü kullanıp, kişisel olarak güçlü kalmak...