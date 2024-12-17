Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak gönderme - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak gönderme

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Fenerbahçe, haftaya damgasını vuran Galatasaray-Trabzonspor maçı için çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada ''Galatasaray'a yönelik ''Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!'' ifadelerine yer verildi.

17.12.2024 16:19
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Trabzon spor maçı için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler, söz konusu paylaşımda "Galatasaray'a yönelik "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleri kullandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde;

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

" Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a olay yaratacak gönderme

Galatasaray, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • ferhat eser:
    Beşiktaş'ıma karşı gördük, günahların takımı şkebahcem hakemler olmasa kupa değil maç kazanamaz. 5saraya bile yenilen tazminatinHomu Serdar hocam da pıtates etti ağlamaya devam :)))))))) 117 16 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    fırıldak ali iyi uyutuyor 95 12 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Muslera'nın avuç içi rakibinin sırtına temas ediyor diye penaltı bekleyen zavallı Fener :D Hakem yorumcularını neden dinlemiyorsunuz, algı yapmak işinize mi geliyor? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır TFF MHK fener işbirliğinden ancak bu kadar zavallı açıklmaa çıkar zaten :D 92 8 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    çatlayacaksınız g saray diye diye ayrıcalık istiyen sizsiniz zaten ayrıcalıkta yapıyolar size yoksa en az arada 15 puan olurdu hala utanmadan sıkılmadan kendi başarısızlığınıza kılıf arıyosunuz yüzsüzlüğün bu kadarınada pes doğrusu 70 8 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Berbat yöneticiliklerine böyle yalan algılarla bastırmaya çalışıyorlar ve taraftarlarını saf yerine koyuyorlar.... Rüya takım topçusu mhy gibi takıma zarar veren futbolcularla mı başarı gelecek. Saha içi mücadeleyle değil, sadece çirrkeflkle bi şey başarabileceklerini snıyorlar. Ama amaçları kulüp yönetmek değil: FB gücünü kullanıp, kişisel olarak güçlü kalmak... 72 5 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Siz yalanalgılar yaparak doğruya doğru demedikçe adil olmadıkça gnahların bedelini ödemeye devam edeceksiniz. Kul olarak ne yaparsanız yapın bir kere kötülükle şkeyle kazanırsın, sonra yıllarca laneetlenirsin... ALLAH var ALLAH... Siz adil olmayıp kötüolmaya devam ettikçe şampiyon GS olacak :)))) 62 1 Yanıtla
  • maximusti35:
    kadıköyde tarihi farktan kurtardı hakem sizi yalandan penaltı ile hala utanmadan bıdı bıdı yap 49 5 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Umdukları pozisyonlara bak yalan algı... Sahada değil, çrkeflikle başarı alacağını sanmak... Hakem yorumcuları bunların hiçbirini onaylamadı. İşte siz busunuz; Bir kez daha ADALET değil AYRICALIK istediğini ispatlamış feNerasynlular :) 47 4 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Böyle, kendi camianızı Narkozlamaya devam edin. Sakın hatayı başka yerde aramayın. Bi rakibiniz olarak bu yönerim tarzından memnunuz. 45 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    K8NUŞMAKTAN BAŞKA İCRAATINIZ YOK BJK MAÇİNDA VERİLMEYEN KIRMIZILARINIZ NE OLDU. SEZON BAŞİNDAN BERİ MALLARINIZI İNCELEYIN 1 TANE TEMİZ MAÇININ YOK SENARYO YAZIP TARAFTARI UYUTMAK TEK VECERİNİZ. İYİKİ ŞİKEBAHÇE Yİ BU BECERİKSİZLER YÖNETİYOR 44 1 Yanıtla
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