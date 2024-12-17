Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Trabzon spor maçı için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler, söz konusu paylaşımda "Galatasaray'a yönelik "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleri kullandı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde;
2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
" Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak gönderme - Son Dakika
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