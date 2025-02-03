Fenerbahçe\'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

ferhat:

Ofsayt değil kaleci görüşü açık ve Sallai sabit rakibi yanıltmıyor. Penaltı beklentisi ani gelen top çarpma. Halil'in pozisyonu dışarda ve zaten hemen öncesinde Abdülkerin suratına dirsek atılmıştı. Esas Antep'e çıkmayan iki net kırmızı var. Maçta yine GS hakkı yenildi! Tam arsız yavuz hırsızlar.