Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği X paylaşımına ezeli rakibini etiketleyerek ''''Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz'' notunu düştü.

03.02.2025 23:13  Güncelleme: 00:06
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e Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KORKMAYIN, UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ!"

Fenerbahçe resmi X hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ı etiketlenerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a galibiyeti getiren Ahmed Kutucu'nun tek golünde ofsayt olduğu ve Gaziantep FK'nın penaltısının verilmediği gerekçesiyle sosyal medyadan tepki göstermişlerdi.

Ahmed Kutucu'nun golü;

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyonlar;

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe\'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Gaziantep FK, Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Talat Yelbuz:
    YAVUZ HIRSIZ ŞİKEDEN BAHCE DUN AKSAM KI HIRSIZLIGIN TELAŞINA DÜŞMÜŞ, 90 105 Yanıtla
  • ferhat:
    FB avrupada En Çok KART gören takım! FB Türkiye liginde En Az KART görenlerden! FB rakiplerine yanlış sarı ve kırmızı çıkıyor! Bariz şekilde açık açık, FBye her maç AYRICALIK veriyor TFF! 78 86 Yanıtla
  • ferhat:
    Yavuz hırsız şikeciler, Rize maçını ve tüm kirli geçmişi konuşulmasın diye boş açıklamalarıyla gündem yaparak pis işlerini gizliyor 77 74 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Gerçekten hiç mi futboldan anlamıyor musunuz? Sadece ortamı germek ve kutuplaştırmak için konuşuyorsunuz. Belki farkında değilsiniz ama saygınlığınızı kaybediyorsunuz 100 17 Yanıtla
  • miray:
    Sonuna Kadar GS Ağlama Sen Ağlama Fenevbahce 37 79 Yanıtla
  • ferhat:
    Ofsayt değil kaleci görüşü açık ve Sallai sabit rakibi yanıltmıyor. Penaltı beklentisi ani gelen top çarpma. Halil'in pozisyonu dışarda ve zaten hemen öncesinde Abdülkerin suratına dirsek atılmıştı. Esas Antep'e çıkmayan iki net kırmızı var. Maçta yine GS hakkı yenildi! Tam arsız yavuz hırsızlar. 45 65 Yanıtla
  • ferhat:
    YAYINCI KURULUŞ 15 dakika sonra gösterdi Antep'e çıkması gereken kırmızı kartı! Görüntü VAR'a bile ulaşmadı. Her maç GS'ın ve anadolunun hakkını yiyen; feNerasyon ve MHK istifa ! 49 44 Yanıtla
  • ferhat:
    GS rakipleri kırmızı görmüyor! FB rakipleri kırmızı görüyor! FB oyuncularına hiç kırmızı çıkmıyor! FB rakiplerinin penaltısı verilmiyor! feNerasyon ve MHK istifa ! 38 55 Yanıtla
  • miray:
    Sonuna Kadar GS Ağlama Fenevbahce 24 44 Yanıtla
  • Elif2016:
    dün akşamki pisliği temizlemeye Calişiyor cin Ali ile acur u 54 0 Yanıtla
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