e Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe resmi X hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ı etiketlenerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
İşte o paylaşım;
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a galibiyeti getiren Ahmed Kutucu'nun tek golünde ofsayt olduğu ve Gaziantep FK'nın penaltısının verilmediği gerekçesiyle sosyal medyadan tepki göstermişlerdi.
Ahmed Kutucu'nun golü;
Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyonlar;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı - Son Dakika
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