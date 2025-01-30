Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

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Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun zamandır gündeminde olan Eren Elmalı'yı transfer listesine ekledi. Trabzonspor'da forma giyen 24 yaşındaki sol bek için bordo-mavililer ile görüşmeler başladı.

30.01.2025 15:33  Güncelleme: 15:41
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı'ya talip oldu. 24 yaşındaki sol bek için kulüp ile görüşmeler başladı.

GALATASARAY İSTİYORDU

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu ve Trabzonspor ile görüşmeler başladı. Eren Elmalı, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almış fakat anlaşma sağlanamamıştı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe\'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kaho Kroyf:
    şu Eren Elmalı birine gitse de kurtulsak 11 2 Yanıtla
  • 541154:
    galatasaray bugun tesıs temızlıgı ıcın basvuran birini işe almadı bence alın hemen 8 2 Yanıtla
  • Oktay Bezirkan:
    parayı peşin veren eren almalıyı alır 8 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BÜYÜK TRANSFER CALIMI OLUR, HEMDE BACAK ARASI, KIM ALIRSA ALSIN KAZIGIN YAGLISI 5 2 Yanıtla
  • yusuf fetih zozik:
    yani parayı veren elmayı yer. 4 1 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yahu alin alin. gs guclenmesin diye her haberdekini aliyorsunuz. aklima ali sen geldi bi an. ve guluyorum. eren iyi futbolcu ama ne gs da ne fenerde tutacak bir adam degil. 4 1 Yanıtla
  • Yildiray:
    galatasarın scout adamları fenerli galiba 2 1 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    gs almaz inşallah 1 1 Yanıtla
  • Apple User:
    ahada ranza?? 1 0 Yanıtla
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