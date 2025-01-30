Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı'ya talip oldu. 24 yaşındaki sol bek için kulüp ile görüşmeler başladı.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu ve Trabzonspor ile görüşmeler başladı. Eren Elmalı, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almış fakat anlaşma sağlanamamıştı.
Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)