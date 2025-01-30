Fenerbahçe\'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı'ya talip oldu. 24 yaşındaki sol bek için kulüp ile görüşmeler başladı.

GALATASARAY İSTİYORDU

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu ve Trabzonspor ile görüşmeler başladı. Eren Elmalı, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almış fakat anlaşma sağlanamamıştı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.