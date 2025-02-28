Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

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Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'nun teknik direktör Jose Mourinho'nun cezasını 4 maçtan 2 maça indirmesinin ardından Portekizli teknik adamla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mourinho'nun ''Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim'' ve ''Biz temiziz'' sözlerinin kullanıldığı videolu paylaşıma ''Seninleyiz Jose Mourinho'' notu düşüldü.

28.02.2025 21:27
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Fenerbahçe, teknik direktörleri Jose Mourinho ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımı, Tahkim Kurulu'nun Portekizli teknik adamın Galatasaray derbisinin ardından aldığı cezasını 4 maçtan 2 maça indirmesinin ardından yapması dikkat çekti.

4 MAÇTAN 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi.

"SENİNLEYİZ JOSE MOURINHO"

Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma "Seninleyiz Jose Mourinho" notu düşüldü. Videolu paylaşımda Jose Mourinho'nun imza törenindeki "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" ve "Biz temiziz" sözlerinin kullanılması göze çarptı. Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den Takim Kurulu'nun indirim kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

OKAN BURUK'UN CEZASI ONANDI

Öte yandan TFF'den yapılan açıklama Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezasının ise 1 maç men ve 500 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı aktarıldı.

GALATASARAY CEPHESİNDEN DE PAYLAŞIM GELDİ: SEN ŞAMPİYON OLACAKSIN

Bu gelişme üzerine Galatasaray cephesinden de bir paylaşım geldi. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, X'te yaptığı paylaşımda Okan Buruk'un fotoğrafını, "Sen şampiyon olacaksın" notuyla paylaştı. Hatipoğlu'nun bu paylaşımının kısa süre içinde binlerce etkileşim aldığı görüldü.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı
Fenerbahçe\'den Tahkim Kurulu\'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu, Jose Mourinho, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Deniz Kemal:
    BJK GS TS vatanını çok seven her şeyin üstünde tutan camialardır, ırkına vatanına kötü tek bi ima yapanı bile kalıcı olarak siler. TÜRK'ü seven, baş tacı edenlerleyiz! 133 1 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    neden ceza aldığını TFF'nin cümleleriyle bir kez daha hatırlatalım: "toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek türden ifadeler..." "sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edebilecek, Türk futbol camiasını aşağılayıcı, rencide edici ifadelerle Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmesi suretiyle..." 71 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    DEMEKKİ TFF YE AYNI SÖZLERİ SÖYLEMEKTE SIKINTO YOK. TEPKİ YERİNE YARABBİ ŞÜKÜR DERLER HERALDE 55 2 Yanıtla
  • rıfat eren:
    fenevin ve TFF nin canı cehenneme 16 11 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Türklere kulüp taraftarlarına ahlaksızca sürekli saldırarak, insanları tahrik edip karışıklık çıkmasına sebep olacaklar ALLAH korusun. Ama şunu bilin ki: "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. çünkü ALLAH tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir" :) 21 2 Yanıtla
  • Rize:
    konuşmada Türklerin olduğu stadı ormana sirke benzetip maymun ifadeleri geçti. neden ırkçılıkla bağdaşmış maymun ifadesi kullanılırsın ki. FBYE yakışmıyor. Yöneticileri, teknik direktörü bu konuma yakışmıyor, temsil ve beceri yeteneği olmadığı gibi, düşmanca davranılıyor korkunç bi yere sürüklediler Türk spor ortamını. 19 2 Yanıtla
  • Seko:
    daha dün gelmiş adama her hafta aşağılayıcı konuşmalarına ne kadar çok sahip çıkıyoruz kendi evladimiza sahip çıkmıyoruz helal olsun valla 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    G ahların takımı şkebaycem hakemler kayırmasa kupa değil maç kazanamaz 6 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    2 ye 1 adil degil... konusulanlar soylenenlere gore.. 4 1 hakki idi 4 1 Yanıtla
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