Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik

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Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde tam 10. kez direklere takıldı. Kanarya, son 7 maçının hepsinde en az 1 kez direkleri dövdü.

05.01.2025 20:01
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Fenerbahçe'nin bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı maçlardaki şanssızlığı istatistiklere de yansıdı. Sarı-lacivertlile, direklere karşı da ayrı bir mücadele veriyor.

HATAYSPOR MAÇINDA 10. KEZ DİREĞE TAKILDI

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçın 5. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin topu direğe nişanlaması sonrası bu sezon toplamda 10. kez direklere takılmış oldu.

BU ALANDA ZİRVEDE: SON 7 MAÇIN HEPSİNDE DİREK VAR

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde en fazla şutu direkten dönen takım olma unvanını koruyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 7 maçta en az 1 şutu direkten dönmüş oldu.

Fenerbahçe\'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik

Galatasaray, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Gavatsarayı yolsun pezoooo 57 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ ŞİKEDEN BAHCE HAMSI KUŞU HEPINIZIN KOCASI ŞANLI GALATASARAY 15 32 Yanıtla
  • Sener Demir:
    çelik koçum bütün Galatasaraylılar seni kucaklasın 15 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ancak Gavatsarayı Yolarsınız Gtveren 8 11 Yanıtla
  • Sener Demir:
    ula bunlar direkleri de yapının parçası diyerek Tff ye şikayet etmesin, GALATASARAY en büyük çelik çomak en küçük???? 9 6 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    FENERBAHÇE,NİN NE OYNADIĞINI ANLIYAN VAGMI SİSTEM YOK RUH YOK SAHADA BUNLARDAN BİLEY OLMAZ İSMAİL KARYALI HÖNDERENLER UTANIYORMU ACABA 8 3 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yapidir o yapi. direkleri yapi dikmistir. 3 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik - Son Dakika
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