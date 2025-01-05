Fenerbahçe\'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik

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Fenerbahçe'nin bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı maçlardaki şanssızlığı istatistiklere de yansıdı. Sarı-lacivertlile, direklere karşı da ayrı bir mücadele veriyor.

HATAYSPOR MAÇINDA 10. KEZ DİREĞE TAKILDI

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçın 5. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin topu direğe nişanlaması sonrası bu sezon toplamda 10. kez direklere takılmış oldu.

BU ALANDA ZİRVEDE: SON 7 MAÇIN HEPSİNDE DİREK VAR

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde en fazla şutu direkten dönen takım olma unvanını koruyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 7 maçta en az 1 şutu direkten dönmüş oldu.