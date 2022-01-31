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Fenerbahçe'den TFF'ye 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili başvuru - Son Dakika

Fenerbahçe'den TFF'ye 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili başvuru

31.01.2022 17:41
Fenerbahçe'den TFF'ye 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili başvuru

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Trabzonspor aleyhinde başvuruda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Trabzonspor aleyhinde başvuruda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde 2010-2011 sezonu sonunda kendisini şampiyon olarak gösterdiği hatırlatılarak, "TFF'den Trabzonspor Kulübü hakkında gerekenin yapılmasını, Trabzonspor aleyhinde gerekli disiplin soruşturmalarının başlatılmasını ve sonuçları hakkında kulübümüze bilgi verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun mahkemelerce de tescillendiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyle iken Trabzonspor Kulübünün resmi web sitesinde 2010-2011 futbol sezonu şampiyonunun Trabzonspor Kulübü olduğu şeklinde yansıtmaya çalıştığı irade, TFF tarafından usulünce tescil edilmiş şampiyonluklara dair yine TFF'nin organizasyonel çatısı altında faaliyetlerini sürdüren kulüplerce sergilenen bir 'haksız sahiplenme' faaliyeti olarak nitelendirilebilecek olup, bu durum en başta TFF'nin kanunla temellendirilmiş otoritesine zarar vermektedir."

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Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den TFF'ye 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili başvuru - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den TFF'ye 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili başvuru - Son Dakika
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