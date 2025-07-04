Fenerbahçe\'den TFF\'ye fikstür şikayeti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2024-2025 sezonu fikstür çekimi ve uygulamalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TFF'Yİ UYARDIK"

TFF'nin mevcut yönetiminin şeffaf bir yaklaşım sergilediğini belirten Hulusi Belgü, "Fikstür çekimiyle ilgili bizlere bilgi verdiler ve endişelerimizi paylaştık. Ancak uygulamada Avrupa'daki gibi tam şeffaflık yok. Fikstürün dağılımı önceden belli ama takımlar kura çekimiyle sıralanıyor. Ya tamamen açık yapılmalı ya da Avrupa'daki gibi. Bizde hibrit bir sistem uygulanıyor ve bu doğru değil" dedi.

"6. TOPU ÇEKEN YANDI"

Fikstürde özellikle Avrupa kupaları sonrası deplasmana gidecek takımların dezavantaj yaşadığını vurgulayan Belgü, "6 numaralı topu çeken takım sezon içinde tam 7 kez Avrupa maçı sonrası deplasmana gidecek. Diğer takımlar sadece 3-4 kez aynı durumu yaşayacak. Bu haksız rekabettir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL TAKIMLARI İÇİN SINIRLAMA 4 MAÇA İNMELİ"

İstanbul takımları için uygulanan 6 maçlık 'şehir içi karşılaşma' sınırlamasını da eleştiren Hulusi Belgü, "Bu sayı 4 maça inmeli. Geçen sezon Galatasaray 69 gün boyunca İstanbul dışına çıkmadı. Biz ise sürekli deplasmana gittik. Avrupa maçlarıyla çakışınca bu büyük problem yaratıyor" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'YE DEZAVANTAJ"

Belgü, derbi fikstürlerindeki adaletsizliklere de dikkat çekerek, "Beşiktaş-Galatasaray maçlarında Beşiktaş 10 kez ilk maçı evinde oynarken, biz 3 yıldır ilk maçı Kadıköy'de, ikinciyi Galatasaray deplasmanında oynuyoruz. Bu adil değil" dedi.

"ERTELENEN MAÇLAR DENGELERİ BOZDU"

Ertelenen maçların fikstür dengesini bozduğunu hatırlatan Belgü, "Muslera'nın olmadığı bir dönemde Galatasaray Sivas deplasmanına gidecekti ama maçlar ertelendi. Lig kaydırmaları sezonun kaderini etkiliyor, tekrar yaşanmasını istemiyoruz. TFF'ye gereken uyarılarımızı yaptık. 6. topu çeken yandı demek istemiyoruz. İnşallah adil bir fikstür ortaya çıkar" sözleriyle noktaladı.