Fenerbahçe'den TFF'ye tepki - Son Dakika
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Fenerbahçe'den TFF'ye tepki

10.05.2022 15:55
Fenerbahçe'den TFF'ye tepki

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Trabzonspor - Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na almasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Trabzonspor - Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na almasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin TFF'ye tepki gösterdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37'nci hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, "bir takıma en fazla tavizi verme" hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."


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Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den TFF'ye tepki - Son Dakika


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