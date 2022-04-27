Fenerbahçe'den yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den yalanlama

27.04.2022 00:58
Fenerbahçe'den yalanlama

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya varıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya varıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile anlaşmaya varıldığı şeklinde çıkan haberler için yalanlama yayımladı. Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.

Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmi mecralarımız üzerinden yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi! Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi! Fenerbahçe'den yalanlama Fenerbahçe'den yalanlama Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı

Fenerbahçe, A Takımı, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den yalanlama - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement