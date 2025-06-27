Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe\'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı
27.06.2025 20:16
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Fenerbahçe, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Napoli'ye teklifini sunduğu belirtilirken, en yüksek teklifin Fenerbahçe'den olduğu ifade edildi.

Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe için transferde flaş bir iddia ortaya atıldı.

OSIMHEN İÇİN DEVREDELER

Ekol TV'nin haberine göre; Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmasını sürdüren Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için devreye girdi.

EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Haberde, Sarı-lacivertlilerin Napoli'ye Osimhen için bir teklif yaptığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin, yıldız ismin transferi için Napoli'ye şu ana kadar ki en yüksek teklif yapan kulüp olduğu iddia edildi.

TALİPLERİ ÇOK

Osimhen'e Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de ciddi şekilde ilgisi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray'da41 maçta süre aldı ve 37 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • İsmail karaca:
    Napoli ye fazla para versen n'olacak,Osimhen fenerde oynamaz, Galatasaray ile bütünleşti artık... 109 84 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    fenere gidermi hiç amaçları çomak sokmak herzamanki gibi ama gine hayel kırıklığı yaşarlar G.saray istemese fenere giderler çünkü transferde her zaman g saray tercih sebebi ... 44 36 Yanıtla
  • Seydi can aksu:
    Tek amaçları fiyatı yükseltmek, onlarda osimhenin gelmeyeceğini en az bizim kadar biliyor. 52 21 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Aman bu Fenerbahçe de akıllanmadı gitti.Osimegi alsanız ne olur. 43 27 Yanıtla
  • Mustafa Akan:
    Boş işlerde fenevbahse ???? 37 25 Yanıtla
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