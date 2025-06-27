Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe için transferde flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ekol TV'nin haberine göre; Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmasını sürdüren Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için devreye girdi.
Haberde, Sarı-lacivertlilerin Napoli'ye Osimhen için bir teklif yaptığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin, yıldız ismin transferi için Napoli'ye şu ana kadar ki en yüksek teklif yapan kulüp olduğu iddia edildi.
Osimhen'e Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de ciddi şekilde ilgisi bulunuyor.
26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray'da41 maçta süre aldı ve 37 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı - Son Dakika
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