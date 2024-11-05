Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli takımla ilgili yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini, kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz" denildi.

05.11.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, hafta sonunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulüple ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada "Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin "gündem değiştirerek gündeme gelme çabası" olarak görüyoruz.

Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, Bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz" denildi.

YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray maçı öncesi sessiz kalmakla suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere yanıt vermişti. Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.

"KEPAZELİK DİZ BOYUNU AŞTI"

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe\'den Yüksel Yıldırım\'a bomba yanıt

Yüksel Yıldırım, Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Alpi:
    PEKİ ALİCİM SENİN DİLİNDEN DÜŞÜREMEDİĞİN GALATASARAYI NE YAPCAĞIZ .KENDİ FUTBOLUNUZA ODAKLANIN 23 9 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Samsun’un başkanı Galatasaray ın amigosu bilmeyen var mı hala 10 10 Yanıtla
  • Sezgin İlkay:
    Geçen sene sen başkan değil miydin kalecinin yaptıkları Emre’nin yaptıklarını görmedin mi bırak bu işleri cincon Sevici 8 7 Yanıtla
  • H celik:
    Narsist Ali bey 10 3 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    lan siyasette hangi terörü vursak CHP binasından ah çıkıyor futboldada fener 3 2 Yanıtla
  • Hüseyin Bakır:
    Vay be yılların feneri ne hale düştü , Anadolu takımları ile laf dalaşına giriyor seviyeye bak ;);) her anlamda rezil ettiniz feneri tek kelimeyle rezalet 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur:
    Samsun başkanı geçen senede öyle konuştu gördük Maçın sonucunu. Bu masalları git kendin gibilere anlat sen 1 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Bir başkan düşünün kulüp için şampiyonluklar konuşuyor birdi koç gibi boş düşün 2 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    fetocu samsunspor 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIR LAFA BAK BIR SOYLEYENE BAK, KENDI KUSLARINDAN COK ASLANI KONUŞANLAR ŞOV PEŞİNDE 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:13 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 18:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.