Fenerbahçe denies allegations of requesting referee for derby match

Beşiktaş- Galatasaray derbisine hakem Ali Şansalan'ın atanması sonrası sosyal medyada yer alan iddialarda, Şansalan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talep ettiği belirtilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, iddiaları sert bir dille yalanladı.

"GÜNDEMİN NE KADAR MANİPÜLATİF BİR NOKTAYA GETİRİLECEĞİNİN FOTOĞRAFI OLDU"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün, TFF tarafından yapılan hakem atama duyurusunun ardından oluşan gündeme dair bu açıklamayı yapıyoruz. Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş- Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan'ı Başkanımız Ali Koç'un talep ettiği gündemi, bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur!

"ALİ KOÇ'UN YÖNLENDİRMESİ TABİİ Kİ OLMAMIŞTIR"

Başkanımız Ali Koç'un ve Kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır! Fenerbahçe'nin hakemlere dair tek gündemi: Adana Demirspor, Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında Takımımızın hakemler ve VAR eliyle yarıştan kopartılmaya çalışılması, bu konuda kimlerin etkisinin ve yönlendirmesinin olduğu, bu konunun sorumlularının vereceği hesaptır!

"KONUYU KAPATMIŞTIK"

Adı geçen hakem ile ilgili değişmeyecek tek yorumumuzu 17 Ekim 2021 tarihinde Takımımızı şampiyonluk yarışından koparmak adına ortaya koyduğu maç yönetiminden sonra yapmış ve bu konuyu kapatmıştık! Bu konuda manipülasyon yapan, Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle derbi maçta kendisine fayda sağlamaya çalışanların dikkate alınmamasını kamuoyundan rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.