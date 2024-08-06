Fenerbahçe, deplasmanda Lille\'e 2-1 mağlup oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransasız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

OOSTERWOLDE KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine giren Tiago Santos'un kale önüne çevirdiği topta Jayden Oosterwolde'ye çarpan top ağlara gitti. ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

LIVAKOVIC KALESİNDE DEVLEŞTİ

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerin kaybetmesine rağmen maçın yıldızlarından biri oldu. Kalesinde 2 gole engel olmayan Livakovic, bunun yanı sıra birçok gol pozisyonunda da rakip takım futbolcularına gol izni vermedi. Tecrübeli eldivenin bu performansı sarı-lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Saint-Maximin, müsabakaya ilk 11'de başladı. Alanyaspor'dan alınan Oğuz Aydın da 70. dakikada sahadaki yerini aldı. Sarı-lacivertlilerin 19.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ise yedek başladığı maçta 79. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Her üç futbolcu da sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

İRFAN CAN BERABERLİĞİ GETİRDİ, YUSUF DİKEÇ SEVİNCİ YAPTI

Fenerbahçe aradığı golü 79. dakikada buldu. Oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 1-1'e geldi. İrfan Can'ın golü milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen duruşunu yaparak kutlaması dikkat çekti.

KANARYA UZATMALARDA YIKILDI

Ev sahibi takım, Fenerbahçe'nin golünden bu golünden sonra bir kez daha öne geçti. Edon Zhegrova 90+1 dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı ve karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

RÖVANŞ KADIKÖY'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Lille'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibiyle olan rövanş maçını 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Bu karşılaşma tur atlayan tarafı belirleyecek.