Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde Kadıköy'de daha önce eşine pek rastlanmayan bir olay gerçekleşti.
Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya çıkan rakip oyuncular için ilginç bir organizasyona imza attı. Stadyum hoparlörlerinden yükselen yavru kedi sesleri, tribünlerde de şaşkınlık yarattı.
Fenerbahçe'nin bu hareketi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, iki takım taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı - Son Dakika
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