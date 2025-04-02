Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde Kadıköy'de daha önce eşine pek rastlanmayan bir olay gerçekleşti.

YÜKSEK SESTE KEDİ SESİ AÇILDI

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya çıkan rakip oyuncular için ilginç bir organizasyona imza attı. Stadyum hoparlörlerinden yükselen yavru kedi sesleri, tribünlerde de şaşkınlık yarattı.

VİRAL OLDU

Fenerbahçe'nin bu hareketi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, iki takım taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.