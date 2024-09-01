Galatasaray, 5-1 kazanılan Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.
Mauro Icardi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması ve Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisini kaçırması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı - Son Dakika
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