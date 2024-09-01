Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı

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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ üst arka adalesinde 2. derece strain tespit edildi. Icardi'nin tedavisine başlandı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

01.09.2024 15:31  Güncelleme: 15:40
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Galatasaray, 5-1 kazanılan Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

ICARDI'DE SON DURUM

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NASIL SAKATLANDI?

Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.

3-4 HAFTA YOK

Mauro Icardi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması ve Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisini kaçırması bekleniyor.

Galatasaraylı Mauro Icardi\'nin sakatlık durumu açıklandı

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Son Dakika Spor Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ayhan kından: Olsa ne olacakti ki 0 1 Yanıtla

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