Fenerbahçe detayı çok konuşulur! Mauro Icardi\'den dikkat çeken paylaşım

Spor

Mansur Yavaş\'tan adaylıkla ilgili çarpıcı çıkış! İlk defa bu kadar net konuştu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Paylaşımdaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti.

FENERBAHÇE FORMASI GİYEN ÇOCUĞUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Mauro Icardi, üzerinde Fenerbahçe forması olmasına rağmen tuttuğu takımın Galatasaray olduğunu söyleyen minik bir futbolseveri paylaştı ve doğum gününü kutladı. Yıldız futbolcu, "Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı. Arjantinli golcü paylaşımında kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını da kullandı.