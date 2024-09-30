Fenerbahçe detayı çok konuşulur! Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe detayı çok konuşulur! Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım

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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe forması giyen ancak Galatasaray'ı tutan minik bir futbolseverin fotoğrafını paylaştı. Icardi, "Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, paylaşımda kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını kullandı.

30.09.2024 18:42  Güncelleme: 18:48
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Paylaşımdaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti.

FENERBAHÇE FORMASI GİYEN ÇOCUĞUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Mauro Icardi, üzerinde Fenerbahçe forması olmasına rağmen tuttuğu takımın Galatasaray olduğunu söyleyen minik bir futbolseveri paylaştı ve doğum gününü kutladı. Yıldız futbolcu, "Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı. Arjantinli golcü paylaşımında kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını da kullandı.

Fenerbahçe detayı çok konuşulur! Mauro Icardi\'den dikkat çeken paylaşım

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Son Dakika Spor Fenerbahçe detayı çok konuşulur! Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yalnız Kurt:
    Sen karına sahip çık tottoşş 115 90 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    İcardi kabak tadı veriyor 85 55 Yanıtla
  • Behzat:
    onu boşver sen işine bak. 55 33 Yanıtla
  • said örücü:
    son dakika haber mi bu, başka haber mi bulamadınız yoksa galatasaraylımısınız 44 22 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Fenerin tek başına gazını alıyo 35 30 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Meyve veren ağaç taşlanır. Taraflı tarafsız tüm çocukların olmayı başarması ve aidiyeti kuşkafaları kıskandırabilir 37 13 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Kuş Kafalar kırmamız gereken icardi değil, kalitesiz futbolcu getiren yöneticilerimizdir 26 13 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Videoyu çekince ne oldu 16 11 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ıklardı boşandı kurt. artık karısı değil niye sahip çıksın ki ..sen hâla evli misin.?? 11 13 Yanıtla
  • Murat:
    Serhat yerine suna sıktır koç 9 10 Yanıtla
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