Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçının yayımlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçının yayımlanacağı kanal belli oldu

21.07.2022 14:24
Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçının yayımlanacağı kanal belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesi ilk maçında Dİnamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin rövanşı ise 27 Temmuz'da saat 20.00'de oynanacak. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe'nin, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy'deki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele, Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

ELERSE RAKİP STURM GRAZ

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elerse 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.

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Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçının yayımlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçının yayımlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika
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