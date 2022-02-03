Üye Girişi
Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imza an meselesi - Son Dakika

Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imza an meselesi

03.02.2022 20:27
Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imza an meselesi

Fenerbahçe, Atletico Mineiro'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü Diego Costa transferinde sona geldi. Tarafların her konuda uzlaştığı öğrenilirken son dakika bir pürüz çıkmaması durumunda 33 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli takıma transfer olacak. Taraftarların bir kısmı Diego Costa'nın eski günlerinden çok uzakta olduğunu belirterek bu transfere karşı çıkarken, bir kısım taraftar da yıldız futbolcunun hala gol yollarında çok etkili bir silah olduğunu belirtti.

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir imza yolda. Sarı-lacivertliler kariyeri başarılarla dolu ancak son yıllarda düşüş içinde olan golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağlamaya çok yakın.

ANLAŞMANIN KISA SÜRE İÇİNDE İMZALANMASI BEKLENİYOR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Diego Costa'nın tüm taleplerini kabul etti. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde, 33 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

ANTALYASPOR, DIEGO COSTA TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Antalyaspor'un da radarında olan Diego Costa için Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, "Diego Costa ile Türkiye'de ilk biz ilgilendik. Transfer görüşmelerini bizzat ben yürüttüm. Kendisine 1.5 ya da 2.5 yıllık sözleşme teklif ettim. Diego Costa 6 aylık gelebileceğini söyledi. Şehri ve Antalyaspor'u küçümsediğini fark ettim. Ben de transferden vazgeçtim. 6 aylık transferler ne yazık ki şehre ve takıma aidiyet duygusu hissetmiyor. Diego Costa sonrasında 1.5 yıllık teklifimize 'evet' dedi. Bu sefer de ben kabul etmedim" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Diego Costa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imza an meselesi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:49 ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 20:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imza an meselesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement